Наполнить магазин товарами

$50
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок224 просмотра
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Требуется Контент менеджер.

Нужно наполнить магазин ссылк http://dvavkusa.uplab.ru/catalog/category/posuda-i-aksessuary/

Админка самописная, типа Shop script

Позиций около 300

Skype: uplab_evgeny

13 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Wellwrite
Елена 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день