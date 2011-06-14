Наполнить магазин товарами

Требуется составить базу Бизнес-центров Москвы, расположенных как минимум в 3 станциях от кольца по направлению ОТ ЦЕНТРА , с указанием названия, адреса, e-mail и телефона Необходимое количество БЦ: 200 Требования: гигантские БЦ класса ААА не нужны, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Контент менеджер.
Нужно наполнить магазин ссылк http://dvavkusa.uplab.ru/catalog/category/posuda-i-aksessuary/
Админка самописная, типа Shop script
Позиций около 300
Skype: uplab_evgeny
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