Разумные комментарии в блогах

Нужна публикация темы на большом количестве живых форумах. Текст темы прикрепил. Пожалуйста, сначала прочитайте, прежде чем писать в комментах. Если Вы считаете что Ваша рабочая база форумов подойдет по тематику, то готов видеть Ваши предложения ...