Наполнение магазина товарами

Нужно разместить небольшой пост (ресурсы по теме: бизнес, продажи, прибыль, розничные товары)+ ссылку на сайт посещаемость ресурса от 100 человек ресурсы лучше разные. на 1 форум не стоит кидать больше 2 постов , в соц ...
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Необходимо заполнить новый интернет-магазин товарами. Вся ифнормация о товарах есть в электронном виде (.doc).
- картинки
- описание
- таблицы
Сайт работает на opencart.
Необходимо заполнять следующие поля:
Название товара:
Мета-тег "Ключевые слова":
Мета-тег "Описание":
Тег "title"
Заголовок "h1"
Описание:
Модель:
Количество:
Вычитать со склада:
SEO Псевдоним:
Изображение товара:
Дополнительное изображение:
Произоводитель:
Категория:
Показывать в категориях:
Рекомендуемые: (если есть такой товар)
Атрибуты: (Если у товара одной серии более одной модификации)
Общее кол-во позиций 300 шт
Пример информации прикреплен. Пример как нужно наполнять http://horecaexpert.1gb.ua/teplovoe-oborudovanie/electrokipyatilnik-anvil-urs-urb
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