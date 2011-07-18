Наполнение магазина товарами

Необходимо заполнить новый интернет-магазин товарами. Вся ифнормация о товарах есть в электронном виде (.doc).

- картинки

- описание

- таблицы

Сайт работает на opencart.

Необходимо заполнять следующие поля:

Название товара:

Мета-тег "Ключевые слова":

Мета-тег "Описание":

Тег "title"

Заголовок "h1"

Описание:

Модель:

Количество:

Вычитать со склада:

SEO Псевдоним:

Изображение товара:

Дополнительное изображение:

Произоводитель:

Категория:

Показывать в категориях:

Рекомендуемые: (если есть такой товар)

Атрибуты: (Если у товара одной серии более одной модификации)

Общее кол-во позиций 300 шт

Пример информации прикреплен. Пример как нужно наполнять http://horecaexpert.1gb.ua/teplovoe-oborudovanie/electrokipyatilnik-anvil-urs-urb