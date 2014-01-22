Арина arinaperovaarinaperova
40 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Ангорочка208 просмотров
- Магазин подарков185 просмотров
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- Современная типография367 просмотров
- Промпроект225 просмотров
- Рассылка3230 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Работай доволен, все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Быстрая оплата, четкое тз.
$30
10 баллов
9 лет назад
Работой остался доволен
Ответный отзыв
От общения с заказчиком остались только положительные эмоции. Порадовали своевременные ответы на письма и быстрая оплата. Рекомендую и сама не откажусь от дальнейшего сотрудничества.
$3
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена в срок. Требовалась незначительная корректировка статей, ввиду специфики условий поисковых систем. В целом, очень хорошо!
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата, четкое ТЗ. Рекомендую.
$3
10 баллов
10 лет назад
Адекватный исполнитель - можно доверять!
Ответный отзыв
Заказчик произвел оплату вовремя, в процессе работы никуда не пропадал.
$1
10 баллов
10 лет назад
Арина выполнила работу качественно и в сроки. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо большое, буду обращаться еще)
Ответный отзыв
Мне понравилось работать с Владиславом. Четкое ТЗ и общаться тоже очень приятно.
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7 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга