arinaperova

Арина arinaperova

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Наполнение контентом
  • Наполнение сайтов на Joomla, Modx, Drupal, Wordpress, Dle, Битрикс и других.

    Хорошее знание html, css, Photoshop.

  • Рерайтинг/копирайтинг.
  • Оплата Вебмани, карта, Яндекс-деньги.

WordPressHTMLCSSJoomlaMODXDrupalБитриксDLEPhotoshopСайт на Joomla
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Отзывы заказчиков
info1981
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет магазина
Работай доволен, все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна. Быстрая оплата, четкое тз.
Ответный отзыв
polonnik
Сергей 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Написать описание для ИМ баccейнов
Работой остался доволен
От общения с заказчиком остались только положительные эмоции. Порадовали своевременные ответы на письма и быстрая оплата. Рекомендую и сама не откажусь от дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
tmmebelzon
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$3
9 баллов
9 лет назад
Заполнение и корректировка ИМ
Работа выполнена в срок. Требовалась незначительная корректировка статей, ввиду специфики условий поисковых систем. В целом, очень хорошо!
Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата, четкое ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
timerbeton
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Перенос материалов со старого сайта на новый
Адекватный исполнитель - можно доверять!
Заказчик произвел оплату вовремя, в процессе работы никуда не пропадал.
Ответный отзыв
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужен рерайт характеристик товаров
Арина выполнила работу качественно и в сроки. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо большое, буду обращаться еще)
Мне понравилось работать с Владиславом. Четкое ТЗ и общаться тоже очень приятно.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
7 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга