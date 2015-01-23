Написать описание для ИМ баccейнов

$100
КопирайтингЗавершен16 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется написать описание для товаров интернет магазина. специализация магазина продажа сборных нaдувных баccейнов и аксессуаров. желательно чтобы копирайтер имел представление что такое нaдувные и кaркасные баccейны . На начальном этапе работы нужно описание для порядка 100 товаров.

12 лет назад
polonnik
Сергей 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
arinaperova
Арина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Работой остался доволен
От общения с заказчиком остались только положительные эмоции. Порадовали своевременные ответы на письма и быстрая оплата. Рекомендую и сама не откажусь от дальнейшего сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Необходимо написание статей, качественно и быстро

    Необходимо написание 3-х уникальных статей,каждая от 2 000 до 3 000 символов для сайта http://eliterent.by/ Написание на разовой основе. Специфика сайта - аренда авто. Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ - Сроки выполнения - Уникальность текста 95%-100% Текст должен быть без ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Составление резюме на английском языке

    $5

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо составить небольшое резюме на английском языке... Пример-исходник на "великом и могучем" предоставлю выбранному исполнителю. Сроки - не горит, но лучше справиться до конца недели. С меня положительный отзыв и, возможно, дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется написать коммерческое предложение

    Нужно написать грамотное коммерческое предложение по аренде торговой площади торговому комплексу. мы занимаемся упаковкой подарков, продажей гелиевых шариков, продажей сувениров и подарков. хотим торговую площадь(приставное место "островок" в вестибюле. требуемая площадь 6 квадратных метров. ооо Феерия ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Текст для страницы сайта о ремонте квартир

    Надо сделать красивый грамотный текст, который ХОЧЕТСЯ ЧИТАТЬ для на страницу сайта с описанием услуг по ремонту квартир. Хотим заменить старый текст http://remstroi.by/uslugi/remont-kvartir.html. Он не устраивает по нескольким причинам: написан как статья, причем причем написана ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты "Разработка, поддержка сайта на Битрикс"

    $250

    Требуется набор текстов для создания соответствующих разделов сайта. Темы: 1. дизайн сайта под битрикс 2. сайт визитка на битриксе 3. корпоративный сайт на битриксе 4. каталог на битриксе 5. магазин на битриске 6. портал на битриксе 7. корпоративный ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт.

    Требуется сделать рерайт. Материал есть. Работа небольшая. Необходимы знания БК. Если Вы не знаете что такое Ф2(+1), то процесс выполнения задания будет затруднительным для Вас. Вопросы пишем строго в проект.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 100к збп Тематика IT

    Акцент на качестве, тексты должны быть интуитивно понятными любой секретарше, но и вода тоже не нужна. В статье от 2 до 3к збп. Дилетанты проходим мимо, оплата только после полной проверки, экономим свое и мое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 143 кило рерайта

    $143

    Нужно сделать 143 кило рерайта. Уникальность 99-100% Тематика- описания кредитов Срок- до 27 марта

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад