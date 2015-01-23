Написать описание для ИМ баccейнов

Необходимо написание 3-х уникальных статей,каждая от 2 000 до 3 000 символов для сайта http://eliterent.by/ Написание на разовой основе. Специфика сайта - аренда авто. Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ - Сроки выполнения - Уникальность текста 95%-100% Текст должен быть без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется написать описание для товаров интернет магазина. специализация магазина продажа сборных нaдувных баccейнов и аксессуаров. желательно чтобы копирайтер имел представление что такое нaдувные и кaркасные баccейны . На начальном этапе работы нужно описание для порядка 100 товаров.
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