Необходимо написание статей, качественно и быстро

Необходимо написание 3-х уникальных статей,каждая от 2 000 до 3 000 символов для сайта http://eliterent.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта - аренда авто.

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

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Спасибо,жду ваших предложений!