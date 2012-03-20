Необходимо написание статей, качественно и быстро

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо составить небольшое резюме на английском языке... Пример-исходник на "великом и могучем" предоставлю выбранному исполнителю. Сроки - не горит, но лучше справиться до конца недели. С меня положительный отзыв и, возможно, дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание 3-х уникальных статей,каждая от 2 000 до 3 000 символов для сайта http://eliterent.by/
Написание на разовой основе.
Специфика сайта - аренда авто.
Интересует:
- Стоимость работ
- Примеры работ
- Сроки выполнения
- Уникальность текста 95%-100%
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.
Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.
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Спасибо,жду ваших предложений!
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