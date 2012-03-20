Необходимо написание статей, качественно и быстро

КопирайтингЗавершен9 заявок203 просмотра
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Необходимо написание 3-х уникальных статей,каждая от 2 000 до 3 000 символов для сайта http://eliterent.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта - аренда авто.

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

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Спасибо,жду ваших предложений!

Написание статей
12 лет назад
seomaxis
68 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$24
1 день
Замечательное выполнение работы,все очень быстро и качественно.Остался доволен!
Отличный заказчик: чёткое ТЗ, своевременный ответ на имеющиеся вопросы и мгновенная оплата за работу. Удачи:)
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