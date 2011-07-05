Составить список ссылок vkontakte

Нужно зайти в контакт в раздел объявления, выбрать город Москва и раздел+категорию, скопировать ссылку из браузера в блокнот, выбрать следующую категорию и опять скопировать ссылку ссылку, так нужно будет перебрать все категории и все разделы, ссылки скопировать в блокнот. Нужно будет сделать по всем Русским городам. И основным Украинским городам. Каждый город сделать в отдельном текстовом файле.