Составить список ссылок vkontakte

$10
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно зайти в контакт в раздел объявления, выбрать город Москва и раздел+категорию, скопировать ссылку из браузера в блокнот, выбрать следующую категорию и опять скопировать ссылку ссылку, так нужно будет перебрать все категории и все разделы, ссылки скопировать в блокнот. Нужно будет сделать по всем Русским городам. И основным Украинским городам. Каждый город сделать в отдельном текстовом файле.

13 лет назад
seo-prod
Иван 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
С работай справилась на отлично, спасибо!
Приятно работать с добросовестными заказчиками. Иван, именно тот человек. Понятно поставленное задание, приятное общение и своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Точки продаж на сайт занести

    Есть файл со списком точек продаж. Формат такой: --- г.Нерезиновск ООО«Одуванчик» — г.Нерезиновск, пр-т Восстания Роботов, д.0101, оф.100500, тел:(123)456-78-90, e-mail: [email protected] --- Задача - копипастим это на страницу дилера на сайте (CMS Drupal 6. Куда жать - покажу). Там же, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • ИТ объявления для фирм

    Постинг объявлений о том что на таком-то сайте проводится некоторый тендер. Доступ бесплатный. Например, тендер про 1С, цена 1000000руб. Ну развёрнуто, конечно. Форумы для размещения выбирать строго по тематике. Тогда удаляют редко. И посещаемость должна быть ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение магазина товарами

    Необходимо заполнить новый интернет-магазин товарами. Вся ифнормация о товарах есть в электронном виде (.doc). - картинки - описание - таблицы Сайт работает на opencart. Необходимо заполнять следующие поля: Название товара: Мета-тег "Ключевые слова": Мета-тег "Описание": Тег "title" Заголовок "h1" Описание: Модель: Количество: Вычитать со ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разместить ссылку на сайт

    Нужно разместить небольшой пост (ресурсы по теме: бизнес, продажи, прибыль, розничные товары)+ ссылку на сайт посещаемость ресурса от 100 человек ресурсы лучше разные. на 1 форум не стоит кидать больше 2 постов , в соц ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Посев нескольких роликов

    Нужно осуществить грамотный посев видеороликов, увеличив количество просмотров, желательно целевых. Также понадобится отчет о результатах с цифрами и фактами.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разумные комментарии в блогах

    Тематика - недвижимость, строительство. Блоги только дуфоллоу индекс - от исполнителя самостоятельный поиск площадок (один блог - один коммент), размещение осмысленных комментариев, чтобы не удалили. От меня - оплата в удобном для вас ритме. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт на joomla текстом и фото на англ.

    Здравствуйте! Необходимо наполнить небольшой сайт на joomla. Сайт на агнлийском языке, тема японские автомобили, наполнение копипаст. Сайт carstrade.jp Нужно добавить на главную 4 небольших картинки с яп. авто., в каждом разделе (toyota,nissan,mazda,honda и т.д.) добавить ...

    Joomla
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить магазин товарами

    $50

    Требуется Контент менеджер. Нужно наполнить магазин ссылк http://dvavkusa.uplab.ru/catalog/category/posuda-i-aksessuary/ Админка самописная, типа Shop script Позиций около 300 Skype: uplab_evgeny

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад