Необходимо пропиарить программку

Нужно зайти в контакт в раздел объявления, выбрать город Москва и раздел+категорию, скопировать ссылку из браузера в блокнот, выбрать следующую категорию и опять скопировать ссылку ссылку, так нужно будет перебрать все категории и все разделы, ...