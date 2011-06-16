Постоянная работа с досками объявлений.

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки212 просмотров
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Суть работы - размещение товаров и объектов (машины, квартиры, дома) на досках объявлений по типу

http://www.drom.ru/

http://www.molotok.ru/

http://www.avito.ru/

http://www.olx.ru/

http://www.slando.ru/

Размещение включает составление и редактирование текстового содержания объявлений, нанесение на фотографии водяных знаков и т.п.

После размещения также необходима будет поддержка объявлений, поднятие рейтинга и т.д.

Выполнять работу требуется качественно и оперативно. Постоянно быть на связи.

Безответственным и ленивым исполнителям просьба не задерживать на меня, ни себя =)

Работа лёгкая, но, ответственная. Те кто готов к сотрудничеству - пишите в этом проекте цену за объявление / за час / в месяц и т.д. как вам удобнее. Пишите цену за которую вы будите заниматься этим делом, учитывайте свой интерес, я учту свой.

13 лет назад
stdup
Вадим 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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