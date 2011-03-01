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- $100
Необходимо внести ряд изменений в уже готовый сайт. В основном вёрстка, немного РНР. Дизайном заниматься не надо, всё есть. Сайт работает на друпал. Полное ТЗ находится по адресу: https://docs.google.com/document/d/1sUxD-TgTfuKXhFjJaLZE4CnKcxpM4KZBOa-r2mH9itU/edit ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Пациент: http://sputnik-tv.org/ Нужно сделать: - изменить расположение элементов дизайна главной станицы, страницы каталога (список изменений и шаблон есть). - изменить внешний вид корзины, доработать функционал (вставить доп. поля, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Суть работы - размещение товаров и объектов (машины, квартиры, дома) на досках объявлений по типу http://www.drom.ru/ http://www.molotok.ru/ http://www.avito.ru/ http://www.olx.ru/ http://www.slando.ru/ Размещение включает составление и ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Необходим рерайт и написание нескольких статей на тему СПА: Фито-бочка, Гидропроцедуры и т.д. Все подробности предоставим выбранному исполнителю. Пишите цену за 1500 знаков и срок работы над одной статьёй.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать схему проезда по аналогу atlan .ru/contacts/ Предпочтение низким ценам, быстрым срокам и наличию портфолио такого же тех. уровня. В заявке указывайте цену и скайп.Анимация18 заявокЗакрыт14 лет назад