Необходимо внести ряд изменений в уже готовый сайт. В основном вёрстка, немного РНР. Дизайном заниматься не надо, всё есть. Сайт работает на друпал. Полное ТЗ находится по адресу: https://docs.google.com/document/d/1sUxD-TgTfuKXhFjJaLZE4CnKcxpM4KZBOa-r2mH9itU/edit ...