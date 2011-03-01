stdup

Вадим stdup

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Изменить верстку сайта на Drupal

    $100

    Необходимо внести ряд изменений в уже готовый сайт. В основном вёрстка, немного РНР. Дизайном заниматься не надо, всё есть. Сайт работает на друпал. Полное ТЗ находится по адресу: https://docs.google.com/document/d/1sUxD-TgTfuKXhFjJaLZE4CnKcxpM4KZBOa-r2mH9itU/edit ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка DLE сайта, PHP, HTML.

    $100

    Пациент: http://sputnik-tv.org/ Нужно сделать: - изменить расположение элементов дизайна главной станицы, страницы каталога (список изменений и шаблон есть). - изменить внешний вид корзины, доработать функционал (вставить доп. поля, ...

    DLEHTMLPHP
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей для СПА салона

    $50

    Необходим рерайт и написание нескольких статей на тему СПА: Фито-бочка, Гидропроцедуры и т.д. Все подробности предоставим выбранному исполнителю. Пишите цену за 1500 знаков и срок работы над одной статьёй.

    Написание статей
    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимированная флеш схема проезда

    Требуется нарисовать схему проезда по аналогу atlan .ru/contacts/ Предпочтение низким ценам, быстрым срокам и наличию портфолио такого же тех. уровня. В заявке указывайте цену и скайп.

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад