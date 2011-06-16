Администрирование сайтов тематики Dota и HoN (ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ ОСНОВ HTML):

http://xdota.ru/

http://www.hon-manual.ru/

http://www.dota-manual.ru/

Требуется:

- обновлять материалы по мере обновления Dota и HoN по Change логу или сайтам (раза 2 в месяц)

- размещать материалы на сайты (Восновном присланные в DOC файлах в объеме ~4 статьи в неделю пример: http://xdota.ru/content/blogcategory/32/166/)

- администрировать комментарии на сайтах и форуме (отвечать пользователям и вычищать спам примерно через день)

- редактировать материалы на сайтах по рекомендации пользоваетлей и если обнаружены недостатки вносить изменения (восновном по комментариям)

- размещать по 2 повтора в неделю с игр по Dota (пример: http://xdota.ru/content/view/1605/277/)

- размещать по 2 повтора в неделю с игр по HoN (будет создан по аналогии с Dota)

- размещать по 2 файла в неделю (программы для игры и т.п.)

Оъем работ ~5-8 часов в неделю.

З.П. 2000р.