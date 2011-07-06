Описание шаблонов для CMS

Администрирование сайтов тематики Dota и HoN (ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ ОСНОВ HTML): http://xdota.ru/ http://www.hon-manual.ru/ http://www.dota-manual.ru/ Требуется: - обновлять материалы по мере обновления Dota и HoN по Change логу или сайтам (раза 2 в месяц) - размещать материалы на сайты (Восновном присланные в DOC ...
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Здравствуйте!
На сайте www.nikmurashkin.ru будет создан раздел с описаниями шаблонов для таких CMS, как: WordPress, DLE, Drupal, Joomla.
Публикация будет состоять из скриншота темы, текстового описания 900-1100 символов без пробелов и ссылки на скачивания файлов темы.
Количество публикаций в месяц изначально 12-16 (по 3-4 описания шаблонов по каждой CMS), далее возможно будет требоваться больше.
Вам будет необходимо установить Денвер (www.denwer.ru) на локальный компьютер и CMS, которые будете описывать, чтобы была возможность взглянуть на шаблон и сделать скриншот и необходимое описание своими словами (рерайт с других сайтов не подходит).
Требуется 1-2 человека. Я дам доступ к публикации на сайт и Вы можете публиковать в удобное время, но не затягивая сильно. После добавления публикации, она будет идти на модерацию. Чтобы знать, когда публиковать ещё, просто придерживайтесь того, чтобы у Вас на модерации висело 2-5 публикаций.
Бюджет: до 50 руб за 1 публикацию.
Оставляйте в заявках, пожалуйста, ссылки на примеры Ваших текстов.
Спасибо!
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