Сбор информации в Американском интернете

Здравствуйте.

Нужен человек, который хорошо ориентируется в интернете, умеет пользоваться поиском и интересуется личными финансами.

Для выполнения задания нужно знать английский.

Задание :

1) проанализировать интернет в Америке – не Европу, не Австралию и т.п.

2) составить список тренингов и курсов (в т.ч. в «коробке» – на СД) по теме денег и управления личными финансами, увеличения доходов, сокращения расходов и т.п.

3) ссылки на сайты и курсы, ФИО тренеров, краткое описание тренингов и их цена

Всю информацию нужно подготовить в экселе. Файл оформить исходя из требований задания, чтобы с ним можно было легко и понятно работать

Объем - не менее 30 пунктов - чем больше тем лучше. Важно качество работы и организованность.

Оплата: Вебмани, Яндекс Деньги, Единый кошелек, Интеркасса...

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