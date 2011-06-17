Сбор информации в Американском интернете

Администрирование сайтов тематики Dota и HoN (ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ ОСНОВ HTML): http://xdota.ru/ http://www.hon-manual.ru/ http://www.dota-manual.ru/ Требуется: - обновлять материалы по мере обновления Dota и HoN по Change логу или сайтам (раза 2 в месяц) - размещать материалы на сайты (Восновном присланные в DOC ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен человек, который хорошо ориентируется в интернете, умеет пользоваться поиском и интересуется личными финансами.
Для выполнения задания нужно знать английский.
Задание :
1) проанализировать интернет в Америке – не Европу, не Австралию и т.п.
2) составить список тренингов и курсов (в т.ч. в «коробке» – на СД) по теме денег и управления личными финансами, увеличения доходов, сокращения расходов и т.п.
3) ссылки на сайты и курсы, ФИО тренеров, краткое описание тренингов и их цена
Всю информацию нужно подготовить в экселе. Файл оформить исходя из требований задания, чтобы с ним можно было легко и понятно работать
Объем - не менее 30 пунктов - чем больше тем лучше. Важно качество работы и организованность.
Оплата: Вебмани, Яндекс Деньги, Единый кошелек, Интеркасса...
Свои предложения, цены и сроки пишите, пожалуйста, только под проектом.
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