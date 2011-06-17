Наполнить интернет магазин товаром 1250 позиций

$250
Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок521 просмотр
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Нужен человек легко обучаемый, выполняющий быстро работу, проницательный, владеющий основами HTML и Photoshop (кроп, ресайз) для наполнения интернет магазина.

Бытовая техника, 1250 позиций. Срок максимум месяц.

Скопировать текст без рерайта, скопировать фото, изменить размер (все фото должны быть стандартного размера), добавить технические характеристики в специальные поля, keywords, description, title, ЧПУ, цена из прайса, добавить связанные товары, связанные акссесуары

12 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$800
25 дней
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