Анализ иностранных сайтов

Требуется человек с отличными знаниями иностранных языков.

Задача:

Найти проанализировать и собрать url адреса сайтов развлекательной направленности.

Как http://fishki.net/ и ему подобные. Нужно фото, видео, флеш приколы.

Сайты должны быть популярными, с постоянным обновлением контента. Контент должен быть очень юморной и качественный.

В отчете: URL сайта | время, когда сайт обновляется (когда появляется на них новый контент)

Оплата электронными деньгами.

Укажите стоимость услуги и ваш опыт.