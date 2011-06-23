Наполнение блога на Ya

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок252 просмотра
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Наполнение моего блога на Ya. Блог не один, поэтому исполнителей нужно много!

Нужно разместить 10 КОПИПАСТ статей не менее 1000 знаков в статье.

Статьи брать с 3-4 РАЗНЫХ сайтов.

Тематика статей любая, но предпочтение тематикам: семейная, авто, спорт, развлечения, женская, бытовая техника, интернет, компы.

12 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Yu-web
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена быстро и очень хорошего качества. Я остался очень доволен. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую Николая, как отличного исполнителя.
Заказчик ответственный и обязательный - оплата сразу после проверки без задержек и проволочек, готов идти на компромиссы при оплате и оговаривании условий. Рекомендую как хорошего заказчика и буду рад повторному сотрудничеству
El_grapaduro
Алексей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень порядочный заказчик! Быстро проверяет работу и так же быстро ее оплачивает. Рекомендую к серьёзному сотрудничеству!
Adel_Sherlice
Алиса 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$150
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный работодатель! Внимательный, ответственный и четкий в поставлении задач. Платит вовремя) Буду сотрудничать в дальнейшем с большим удовольствием)
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