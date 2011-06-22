Наполнение сайта контентом

Имеется портал о недвижимости.

Что нужно:

1. Создавать фейковые аки агентств недвижимости

2. Искать информацию об объектах сдаваемых в аренду / продажу / в россии / зарубежом на основе различных действующих компаний на основе которых был создан аккаунт

3. Наполнять найденной информацией данные аккаунты.

Необходимо добавить порядка 1000 позиций

От Вас предложения в виде:

Цена / Срок

Оплата по факту

Расчет будем производить чтобы и вам и мне было спокойно за каждые допустим 10 добавленных позиций (интервал можно как уменьшить так и увеличить это как уже вам будет удобно)

Спасибо.