3 картинки\фото

$50
Наполнение сайтовЗавершен54 заявки3322 просмотра
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#1$35
#2$10
#3$5

Сайт http://2x2logistika.ru/

Хочу подобрать дизайнера который будет понимать меня с полуслова, для этого создал этот конкурс. Победитель получит тз+выигрышь за конкурс.

Сделать или найти 3 картинки\фото размером 440х413

1 – Самолет. Картинка должна ассоциироваться савиаперевозки.

2 – Поезд. Картинка должна ассоциироваться с авиаперевозки.

3 – Склад \ коробки. Картинка должна ассоциироваться со складом.

Все 3 картинки должны быть в стиле фото или картинок, в общем или или.

Должны хорошо вписываться в стиль сайта http://2x2logistika.ru/. Те картинки что сейчас иделаьно вписываются к примеру.

12 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победители конкурса
Ljalka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
Победительница конкурса на подбор лучших фотографий! Целью конкурса было найти дицайнера который понимает с полуслова :) Все так)
Очень хороший заказчик. Чёткое задание, своевременная оплата. Вежлив и приятен в общении. Всем рекоменую!
erniestudio
Андрей 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#3
Работа понравилась и получила 3е место! (из 22). Понравилось как быстро Андрей её выложил в конкурс тоже.
Отличный заказчик, ТЗ четкое без лишней ерунды, справедливо рассуждает, не вызывает не капли протеста!
OlyaXorowaya
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#2
Хороший заказчик, грамотное ТЗ, быстрый расчёт !
Заявки фрилансеров
Ljalka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
erniestudio
Андрей 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#3
OlyaXorowaya
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#2
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