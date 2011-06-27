# 1 — $ 35 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Сайт http://2x2logistika.ru/

Хочу подобрать дизайнера который будет понимать меня с полуслова, для этого создал этот конкурс. Победитель получит тз+выигрышь за конкурс.

Сделать или найти 3 картинки\фото размером 440х413

1 – Самолет. Картинка должна ассоциироваться савиаперевозки.

2 – Поезд. Картинка должна ассоциироваться с авиаперевозки.

3 – Склад \ коробки. Картинка должна ассоциироваться со складом.

Все 3 картинки должны быть в стиле фото или картинок, в общем или или.

Должны хорошо вписываться в стиль сайта http://2x2logistika.ru/. Те картинки что сейчас иделаьно вписываются к примеру.