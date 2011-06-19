Создание базы резюме косметологов в Москве

Необходимо составить базу резюме косметологов в Москве, желатеьно ищущих работу в СЗАО,

т.е. в базе должны быть имя человека и его контакты

позиций должно быть 150

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контакты: [email protected], в теме письма указать – база вакансий косметологов