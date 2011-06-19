Наполнение сайта информацией на базе исходников

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно заполнить страницы другого сайта информацией из вордовских файлов.

пишите мне сразу в скайп.

необходимы базовые (начальные) знания HTML

12 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сбор информации в Американском интернете

    Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо ориентируется в интернете, умеет пользоваться поиском и интересуется личными финансами. Для выполнения задания нужно знать английский. Задание : 1) проанализировать интернет в Америке – не Европу, не Австралию и т.п. 2) составить список тренингов ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение блога на Ya

    Наполнение моего блога на Ya. Блог не один, поэтому исполнителей нужно много! Нужно разместить 10 КОПИПАСТ статей не менее 1000 знаков в статье. Статьи брать с 3-4 РАЗНЫХ сайтов. Тематика статей любая, но предпочтение тематикам: семейная, авто, спорт, ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Имеется портал о недвижимости. Что нужно: 1. Создавать фейковые аки агентств недвижимости 2. Искать информацию об объектах сдаваемых в аренду / продажу / в россии / зарубежом на основе различных действующих компаний на основе которых был создан аккаунт 3. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Размещение объявлений

    Требуется человек который будет размещать объявления на Украинских сайтах работы минимум на 1 месяц Цена вопроса за одно объявление??и сколько в сутки сможете размещать кол-во собщений?

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на англ. IT-форумах (SEO, WebDev)

    Здравствуйте! Есть небольшой список английских сео-форумов, необходим постинг в них по темам SEO и Web-девелопмента (набор числа сообщений). Интересуют расценки за такие услуги (создание темы, написание сообщения)

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составление кроссвордов

    На постоянной основе требуется человек, который владеет английским языком! Нужно будет заниматься составлением английских кроссвордов и сканвордов. Есть программа, которая собственно и составляет кроссворды, но остается несколько слов без значений, вот им нужно присвоить значение ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент для сайта

    Для удаленного сотрудничества требуется контент-менеджер для наполнения сайта. (копирование инфы с одного сайта - наполнение ее другого) Предлагайте свои условия на [email protected]

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ иностранных сайтов

    Требуется человек с отличными знаниями иностранных языков. Задача: Найти проанализировать и собрать url адреса сайтов развлекательной направленности. Как http://fishki.net/ и ему подобные. Нужно фото, видео, флеш приколы. Сайты должны быть популярными, с постоянным обновлением контента. Контент должен быть очень ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад