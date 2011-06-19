Наполнение сайта информацией на базе исходников

Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо ориентируется в интернете, умеет пользоваться поиском и интересуется личными финансами. Для выполнения задания нужно знать английский. Задание : 1) проанализировать интернет в Америке – не Европу, не Австралию и т.п. 2) составить список тренингов ...
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Нужно заполнить страницы другого сайта информацией из вордовских файлов.
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необходимы базовые (начальные) знания HTML
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