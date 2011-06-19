Тематические сообщения в форумах

Каталог http://www.m-servicepro.ru/ (На движке shopCMS) Нужно скопировать на него все товарные группы с сайта http://www.softform.by/ (переработав их внешний вид) На сайте исходнике - представлены pdf файлы с описаниями и фото. Суть работы сводится к тому, чтобы нарезать ...
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Для нескольких проектов требуется тематический постинг в форумах...
Тематики авто, подарки, связь
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