Приватный проект для alex-crimea

Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание комментариев. При успешном выполнении - продолжение. Требуются несколько человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата по 8wmz за каждые 100 комментариев.
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