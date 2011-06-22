Приватный проект для alex-crimea

Работа очень простая, но нудноватая. Что нужно делать: - поиск описаний и фото товаров в интернете; - небольшая обработка фото в Фотошопе; - заполнении формы в Экселе по шаблону. Стоимость 1 позиция - 1 грн. Оплата на ...