Разместить объявление на досках вручную

Есть объявления об услугах одной компании

Нужно разместить его в как можно большем количестве бесплатных ресурсов именно Казахстана

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