Найти сайты (Стройка - Брус)

Требуется размещать готовые сообщения в тематических блогах. Оплата за каждое сообщение. Нужно открывать новые блоги и размещать в них мои тексты. Для этого нужно самостоятельно находить сервисы, предлагающие бесплатное создание блогов и минисайтов. Все блоги нужно ...