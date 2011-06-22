Составление базы контактов

$16
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Нужно:

1. Составить базу контактов компаний в Excel. Четыре колонки: Название компании, сайт, телефон, e-mail.

Е-мэйл и сайт обязательно. Информацию брать с Желтых страниц.

На Желтых страницах сайт и е-мэйл могут не присутствовать. Поэтому по названию необходимо находить в интернете сайты (если их нет на ЖС) и вставлять в excel.

2. Критерии компаний: находятся в Москве. Более 3 салонов или оборот больше 1 500 000 млн. руб. Точно определять не нужно! Это можно понять логически, исходя из того, что к примеру, компанию уже 5 лет на рынке и у нее много клиентов. Или что много салонов и т.д. Главное чтобы это были не мелкие компании, которые открылись только вчера. Явно она имеет такой доход.

Пример: Япоша, одежда FinnFlare и т.д.

Сферы деятельность: сети ресторанов, заведений, магазины одежды, сетевые книжные магазины и т.д.

КРОМЕ IT компаний!!!

3. Кол-во контактов: 500.

4. Срок: 1 день

Задание простое) Так что Вы результат - я деньги)

Оплата желательно Яндекс.деньги.

E-mail: [email protected]

12 лет назад
move_one
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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