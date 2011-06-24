Внести 2500 - 3000 товаров в интернет-магазин

Магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает 2-3 минуты.

Удобнее будет работать с теми фрилансерами, у кого есть скайп, даже без голосового общения, хотя бы для переписки. Пишите также в личку.