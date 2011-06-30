Добавление позиций в интернет-магазин.

$100
Наполнение сайтовЗавершен21 заявка495 просмотров
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Нужен человек который будет добавлять товар на интернет магазин.

Доступно к добавлению около 200 позиций. Автоматическое добавление исключено! Требуется минимальный, но толковый перевод описания с английского.

оплата 2.5 грн = 0.31 у.е. за правильно добавленную позицию. (при качественной работе ставка будет увеличена).

12 лет назад
fangorn
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$15
4 дня
Работает очень быстро и очень качественно! Получил ровно то что просил в кротчайшие сроки. Очень рекомендую.
Супер заказчик. Побольше бы таких)))
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