Добавление позиций в интернет-магазин.

Есть прайс с товарами в Excel на 2-х листах (вложил в аттач). Первый лист - основной, второй - дополнительный, т.е. то, что нет в основном, но есть в дополнительном - нужно добавлять. Первый лист содержит 5721 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который будет добавлять товар на интернет магазин.
Доступно к добавлению около 200 позиций. Автоматическое добавление исключено! Требуется минимальный, но толковый перевод описания с английского.
оплата 2.5 грн = 0.31 у.е. за правильно добавленную позицию. (при качественной работе ставка будет увеличена).
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