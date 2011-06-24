Собрать информацию (Выставки)

Есть сайты, есть pdf с меню ресторана. Расскажу как заполнять.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно самостоятельно найти источники и собрать информацию об русскоязычных участниках различных выставок в г.Москва.
Актуальность данных 2010 - 2011гг
Отчёт в ворде с разбивкой по тематикам и указанием названия выставки и дата проведения.
Предложения по цене и срокам указывайте в проекте.
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