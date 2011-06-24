Собрать информацию (Выставки)

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Нужно самостоятельно найти источники и собрать информацию об русскоязычных участниках различных выставок в г.Москва.

Актуальность данных 2010 - 2011гг

Отчёт в ворде с разбивкой по тематикам и указанием названия выставки и дата проведения.

Предложения по цене и срокам указывайте в проекте.

12 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)