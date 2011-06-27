Найти 5 сайтов интернет-аптек

Необходимо найти не менее 5 сайтов интернет-аптек с большим ассортиментом (более 4000-5000 наименований) с фотографиями лекарств для более чем 80% товара. Главное условие - фотографии должны быть без "водных знаков" (то есть без посторонних надписей, указывающих на сайт, название компании и т.п.)