Найти 5 сайтов интернет-аптек

$10
Наполнение сайтовЗавершен6 заявок233 просмотра
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Необходимо найти не менее 5 сайтов интернет-аптек с большим ассортиментом (более 4000-5000 наименований) с фотографиями лекарств для более чем 80% товара. Главное условие - фотографии должны быть без "водных знаков" (то есть без посторонних надписей, указывающих на сайт, название компании и т.п.)

12 лет назад
kazip
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено очень быстро и в соответствии с ТЗ. Ответственный исполнитель.
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