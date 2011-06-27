Наполнение сайта на WP контентом - срочно

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки255 просмотров
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Что нужно сделать

все что в папках-выложить с такими названиями в фотогалерею

нужно чтобы прайс был прямо на сайте и также возможность для скачивания

остальное в ТЗ внутри архива

ссылка http://rapid.ufanet.ru/9137983

12 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад