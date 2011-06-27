Заполнить сайт информацией

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт: http://cms3.prgmm.ru/

Необходимо туда перенести все товары с двух сайтов

http://rubezh.ru/

http://arsenal-sib.ru/

Наш сайт стоит на удобной самописной цмске,сроки сегодня

Приоритет стоимости.

Пишите сразу стоимость за всю работуа не отдельно за позицию товара.

Жду Ваших предложений.

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
  • Похожие заказы

  • Наполнение автосайта

    $100

    Требуются исполнитель для постоянной работы – добавление объявлений по продаже подержанных автомобилей на городской портал Санкт-Петербурга car-78 точка ru Добавление осуществляется через личный кабинет. Необходимое количество 5 объявлений в день. Доп. информация: 1. Фотографии, цены, контактные данные можно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Информационные страницы интернет-магазина. Дорого!

    $1000

    Требуется наполнить все информационные страницы и блоки интернет-магазина женской одежды. Сделать описания проводимых акций. Страницы оплаты. Личный кабинет покупателя. Каталог товаров делать НЕ НУЖНО. Работу обязательно сделать на высшем уровне, предварительно в деталях изучив работу нашего ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта на WP контентом - срочно

    Что нужно сделать все что в папках-выложить с такими названиями в фотогалерею нужно чтобы прайс был прямо на сайте и также возможность для скачивания остальное в ТЗ внутри архива ссылка http://rapid.ufanet.ru/9137983

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разместить 35 статей в бесплатных каталогах

    Есть 35 статей, необходимо разместить их в бесплатных каталогах статей. Требования к площадкам: возможность размещать внешние ссылки, отсутствие nofollow, noindex, редиректов. тиц от 20. наличие в индексе Яндекса более 50 страниц. тематика - музыка, образование, обучение. Перед ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Найти 5 сайтов интернет-аптек

    $10

    Необходимо найти не менее 5 сайтов интернет-аптек с большим ассортиментом (более 4000-5000 наименований) с фотографиями лекарств для более чем 80% товара. Главное условие - фотографии должны быть без "водных знаков" (то есть без посторонних надписей, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Собрать информацию (Выставки)

    Нужно самостоятельно найти источники и собрать информацию об русскоязычных участниках различных выставок в г.Москва. Актуальность данных 2010 - 2011гг Отчёт в ворде с разбивкой по тематикам и указанием названия выставки и дата проведения. Предложения по цене и срокам ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад