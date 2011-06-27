Информационные страницы интернет-магазина. Дорого!

Требуется наполнить все информационные страницы и блоки интернет-магазина женской одежды. Сделать описания проводимых акций. Страницы оплаты. Личный кабинет покупателя. Каталог товаров делать НЕ НУЖНО.

Работу обязательно сделать на высшем уровне, предварительно в деталях изучив работу нашего магазина (www.test.s-os.ru) от лица покупателя + проанализировав сайты конкурентов.

Идеал для нас - это когда Вы предлагаете какие тексты нам нужны и какие они будут.

Оплачивать будем по знакам, цена договорная.

Изучайте сайты, делайте осмысленные предложения. Шаблонные заявки сразу в топку.

С уважением!