Наполнение автосайта

Требуются исполнитель для постоянной работы – добавление объявлений по продаже подержанных автомобилей на городской портал Санкт-Петербурга car-78 точка ru

Добавление осуществляется через личный кабинет. Необходимое количество 5 объявлений в день.

Доп. информация:

1. Фотографии, цены, контактные данные можно использовать с любого источника, например с сайта www.auto.mail.ru/market/ - раздел "Купля-продажа" - "С пробегом". Здесь тысячи объявлений, все фотографии без логотипов.

2. На фотографиях должен отсутствовать логотип другого сайта.

3. Минимум 3-5 фотографий для каждого объявления.

4. Первая фотография всегда должна быть с общим видом машины.

5. Добавляя объявления обязательно заполнять пункты: цена, год выпуска, объем двигателя, пробег. Пункты "Комплектация" и "Характеристика" к заполнению обязательны (с источника или любыми данными по усмотрению). В пункте "Дополнительно" обязательно описание автомобиля - брать с сайта источника, или составить описание автомобиля своими словами (например внешний вид, цвет, состояние, диски на колесах какие хорошие, тонировка, противотуманные фары и т.п. все что приходил в голову) - минимум 350-400 символов описания.

6. Не добавлять подряд одинаковые марки и модели машин, при добавлении использовать всевозможные марки и модели.

7. Контактные данные продавца только реальные: Имя, телефон и e-mail - обязательны к заполнению.

8. Добавляем объявления только из Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

9. Добавлять можно в браузере Firefox, Internet Explorer, Google Chrome

10. Оплата 3 рубля за объявление - начинаем работать (или укажите свою цену).

11. Способ оплаты: внутренний счет Weblancer.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.