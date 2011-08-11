Наполнение автосайта

Что нужно сделать все что в папках-выложить с такими названиями в фотогалерею нужно чтобы прайс был прямо на сайте и также возможность для скачивания остальное в ТЗ внутри архива ссылка http://rapid.ufanet.ru/9137983
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются исполнитель для постоянной работы – добавление объявлений по продаже подержанных автомобилей на городской портал Санкт-Петербурга car-78 точка ru
Добавление осуществляется через личный кабинет. Необходимое количество 5 объявлений в день.
Доп. информация:
1. Фотографии, цены, контактные данные можно использовать с любого источника, например с сайта www.auto.mail.ru/market/ - раздел "Купля-продажа" - "С пробегом". Здесь тысячи объявлений, все фотографии без логотипов.
2. На фотографиях должен отсутствовать логотип другого сайта.
3. Минимум 3-5 фотографий для каждого объявления.
4. Первая фотография всегда должна быть с общим видом машины.
5. Добавляя объявления обязательно заполнять пункты: цена, год выпуска, объем двигателя, пробег. Пункты "Комплектация" и "Характеристика" к заполнению обязательны (с источника или любыми данными по усмотрению). В пункте "Дополнительно" обязательно описание автомобиля - брать с сайта источника, или составить описание автомобиля своими словами (например внешний вид, цвет, состояние, диски на колесах какие хорошие, тонировка, противотуманные фары и т.п. все что приходил в голову) - минимум 350-400 символов описания.
6. Не добавлять подряд одинаковые марки и модели машин, при добавлении использовать всевозможные марки и модели.
7. Контактные данные продавца только реальные: Имя, телефон и e-mail - обязательны к заполнению.
8. Добавляем объявления только из Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
9. Добавлять можно в браузере Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
10. Оплата 3 рубля за объявление - начинаем работать (или укажите свою цену).
11. Способ оплаты: внутренний счет Weblancer.
С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.
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