Наполнить интернет-магазин товарами с описанием

Требуются исполнитель для постоянной работы – добавление объявлений по продаже подержанных автомобилей на городской портал Санкт-Петербурга car-78 точка ru Добавление осуществляется через личный кабинет. Необходимое количество 5 объявлений в день. Доп. информация: 1. Фотографии, цены, контактные данные можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнить магазин http://www.new-cartridge.ru/ товарами с небольшим описанием.
фото однотипные, цену прописывать не нужно. Необходимо примерно 500-600 наименований.
Подробности сообщу, исполнителю.
Оплату могу произвести яндекс деньгами
Прошу писать ваше предложение по цене, за ввод одного товара
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