Наполнение свадебного форума

http://forum.vivatsvadba.ru/

Общий объем примерно 500 тем/сообщений

Тестовый объем (оплачиваемый) 50 тем/сообщений

наполнение не менее чем с 10 разных ников (аккаунты будут созданы нами - от исполнителя только список ников)

цену, за 1 тему/сообщение указывайте, пожалуйста, сразу в предложении в проекте - без таковых не рассматриваю

оплата строго по факту, поэтапно (за каждые 100 тем/сообщений)

в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю