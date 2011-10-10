Наполнение свадебного форума

Наполнение сайтовЗавершен18 заявок359 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://forum.vivatsvadba.ru/

Общий объем примерно 500 тем/сообщений

Тестовый объем (оплачиваемый) 50 тем/сообщений

наполнение не менее чем с 10 разных ников (аккаунты будут созданы нами - от исполнителя только список ников)

цену, за 1 тему/сообщение указывайте, пожалуйста, сразу в предложении в проекте - без таковых не рассматриваю

оплата строго по факту, поэтапно (за каждые 100 тем/сообщений)

в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю

12 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
12 дней
Спасибо за качественную и добросовестную работу. Рекомендую Владислава, как очень ответственного специалиста.
Очень доволен работой с Альбертом. Четко поставленная задача, своевременная и хорошая оплата. Советую всем как ответственного заказчика!
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