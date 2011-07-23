Заполнение сайта контентом

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок165 просмотров
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Необходимо наполнить сайт контентом. Инструкции дам выбранному исполнителю.

Необходим внимательный и сообразительный исполнитель.

Прошу оставлять цены в заявках.

Заявки скрыты.

12 лет назад
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
arinaperova
Арина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Арина проявила себя грамотным и ответственным исполнителем. Всегда находилась на связи, четко выполняла поставленные задачи. Если у нее возникали какие-то вопросы, сразу обращалась ко мне за разъяснениями. Задание выполнено в срок и с отличным качеством.
Понравилось работать, рекомендую.
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