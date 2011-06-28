Надо наполнить wiki готовыми статьями

Я дам готовые статьи, а ваша задача - наполнить ими сайт на движке wiki, с разделением на категории и т.д., что должно быть на wiki. Ничего рерайтить ненадо, но и тупой копипаст не пройдет, так как неформат вики.

Пишите сразу бюджет за 100 страниц и время на их вбитие.

Больше 3р за страницу заплатить не смогу.