Наполнение интернет-магазина товарами

Наполнение сайтовЗавершен20 заявок504 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает 2-3 минуты.

Удобнее будет работать с теми фрилансерами, у кого есть скайп, даже без голосового общения, хотя бы для переписки. Пишите также в личку.

12 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Miro_Slava
Мирослава 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$80
10 дней
Я уже более полугода нанимаю на этом сайте разных людей для наполнения товарами своего инет-магазина. Так вот, Мирослава - лучшая среди них. Скорость работы стабильная, качество высокое. Рекомендую!
Сергей - отличный Заказчик! Четко поставленное ТЗ, приемлемые сроки для исполнения, адекватная реакция на ошибки, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Спасибо!
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$10
3 дня
C работой справилась, все ОК.
Очень хороший заказчик, четко ставит задачу, постоянно на связи и все вовремя оплатил. Приятно было работать!
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