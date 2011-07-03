Наполнение интернет-магазина товарами

Требуются исполнитель для постоянной работы – добавление объявлений по продаже подержанных автомобилей на городской портал Санкт-Петербурга car-78 точка ru Добавление осуществляется через личный кабинет. Необходимое количество 5 объявлений в день. Доп. информация: 1. Фотографии, цены, контактные данные можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает 2-3 минуты.
Удобнее будет работать с теми фрилансерами, у кого есть скайп, даже без голосового общения, хотя бы для переписки. Пишите также в личку.
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