Заполнить таблицу

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо заполнить данными небольшую таблицу

12 лет назад
lizunchikA
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$19
1 день
Татьяна, спасибо за оперативно выполненную, качественную и с учетом всех пожеланий работу! Очень довольна! Всем рекомендую!
Заказчик работу так и не оплатил. На сообщения не отвечает. Жаль потраченного времени(((((
  • Похожие заказы

  • Заполнить товарами магазин

    Добрый день. Есть работающий инет магазин межкомнатных и входных дверей. Необходимо дозаполнить указанными дверьми с разных сайтов доноров- порядка 30-50 шт, далее будут другие поставщики. Что надо: найти картинку хорошего! кач-ва (не менее 40-50кб) в ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос на сайт информации

    Работа заключается в переносе на сайт информации из ворда и с других сайтов.. тексты, таблицы, фото.. нужен знающий человек, который реально знает что такое хтмл, друпал, хостинг, урлы... оплата по факту за определенный объем.. например, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Собрать базу

    Нужно собрать базу сайтов где можно разместить предложения о работе в Германии. Пишите цены.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение товарами магазина

    Тематика стройматериалы Позиции брать со сторонних сайтов ( будут предоставлены ) Магазин на вам шопе Товар: Фото Краткое описание Полное описание Фильтр: ручное вбивание ( настроен у категорий ) Название страницы Seo поля Стоимость Вес и прочие стандартные параметры ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ И СРОК НА 100 ПОЗИЦИЙ *ОБЪЕМ ПОКА ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент для simakademia

    Требуется наполнить сайт-витрину товаром. Сроки и цены в студию. Пример можно посмотреть на simakademia.__ru(/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=2&amp;Itemid=57&amp;Itemid=57)

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает 2-3 минуты. Удобнее будет работать с теми фрилансерами, у кого есть скайп, даже без голосового ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад