Наполнение товаром сайта (копипаст)

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок228 просмотров
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Доброго времени. Нужен копипаст товаров.

Скрипт использую WordPress и магазины на его основе.

Нужно копипастить картинку+текст

исходник находите сами, ЦЕНУ ПИШИТЕ СРАЗУ

цена важный критерий выбора.

аська 494430057

Работы будет не много.

12 лет назад
xaiam
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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