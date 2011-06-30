Поиск контента

Нужен исполнитель для поиска контента на финансовую тему - копипаст

Подробнее:

нужно найти 150 статей о финансах, т.е. обычный копипаст (про биржевую торговлю фьючерсами, опционами, облигациями, акциями, банковское дело, Форекс и т.д.), предоставить статьи в вордовском документе

Статьи должны быть информационные, то что действительно интересно и полезно читателю. Объем статей на стандартную и-нет страницу, т.е. от 1000 до 6000 зн.

+ к каждой статье по тематической картинке (размер от 300 пикселей)

Пишите свои цены или за поиск 1 статьи или за всю работу в целом

(желательно реально подходить к вопросу, работа не очень трудная)