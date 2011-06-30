Собрать руками с сайтов данные

Есть сайт: http://cms3.prgmm.ru/ Необходимо туда перенести все товары с двух сайтов http://rubezh.ru/ http://arsenal-sib.ru/ Наш сайт стоит на удобной самописной цмске,сроки до понедельника Приоритет стоимости. Пишите сразу стоимость за всю работуа не отдельно за позицию товара. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порядка 300 сайтов (список дам)
контакты нужно собрать в ексель
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