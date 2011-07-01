Систематизация, перевод и поиск информации

Добрый день. Нужно до вечера выполнить задание по систематизации, переводу и, если требуется, поиску информации. Дается список украинских вин с информацией о них. Нужно все систематизировать по указанному примеру и подать в двух языковых версиях (русскоязычная и украиноязычная). Список вин с информацией, а также пример выполнения работы - в приложении.

Оплата за каждый объект (отдельное вино) - 0,50 грн.