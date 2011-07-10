Ручное размещение сообщений на форумах

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок247 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно провести постинг на форумы в рекламные разделы, начиная с финансовых форумов и заканчивая любыми другими с посещаемостью более 100 чел. в день. Обязательно нужно будет присылать ежедневный отчет о проделанной работе. Поиском форумов занимаетесь самостоятельно.

Цена за пост / количество форумов в которое сможете запостить в день

12 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SamsonovaM
Мария 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично поработали, все делалось очень старательно, с предложениями для улучшения результата. Рекомендую!
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