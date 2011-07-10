Ручное размещение сообщений на форумах

Нужно провести постинг на форумы в рекламные разделы, начиная с финансовых форумов и заканчивая любыми другими с посещаемостью более 100 чел. в день. Обязательно нужно будет присылать ежедневный отчет о проделанной работе. Поиском форумов занимаетесь самостоятельно.

Цена за пост / количество форумов в которое сможете запостить в день