Ручное размещение сообщений на форумах

Здравствуйте, необходимы услуги постера, есть 56 готовых статей, нужно: 1. подобрать маленькую картинку к каждой статье (дам источник где брать) 2. запостить статью (копипаст) с картинкой в нужный раздел сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно провести постинг на форумы в рекламные разделы, начиная с финансовых форумов и заканчивая любыми другими с посещаемостью более 100 чел. в день. Обязательно нужно будет присылать ежедневный отчет о проделанной работе. Поиском форумов занимаетесь самостоятельно.
Цена за пост / количество форумов в которое сможете запостить в день
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