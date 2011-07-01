Копипаст статей

Есть сайт: http://cms3.prgmm.ru/ Необходимо туда перенести все товары с двух сайтов http://rubezh.ru/ http://arsenal-sib.ru/ Нужно вносить только название товара и фото ! Описание и цену не нужно ! Наш сайт стоит на удобной самописной цмске,сроки до вторника Приоритет стоимости. Пишите сразу стоимость за ...