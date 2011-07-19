Разместить вакансию на порталах по поиску работы.

Пред ТЗ постинг вакансий по порталам.

Предоставлю одну вакансию с разными заголовками.

Её надо запостить на 144 портала разово, плюс на 19 из них же поднимать её в топ или осуществлять репостинг раз в неделю или чаще, но не более 2-х раз в неделю.

После первого массового постинга, параллельно с репостингом надо будет проинвайтить/ разослать приглашение на собеседование с приветственным текстом всех/ всем, кто удовлетворяет критериям в вакансии (агент по вторичной недвижимости, с опытом и без, в Московское агентство недвижимости), кто разместил своё резюме в профильном разделе или указал, что готов работать с жилой недвижимостью. Таких найдётся с контактами (почта, или отправка через форму на сайте) порядка 1000 человек.

Третим этапом работы будет параллельное поднятие объявлений/ репостинг на основных 19 порталах, плюс инвайтинг по указанным выше параметрам с hh.ru и rabota.ru, где я куплю платные аккаунты с доступом к профильному разделу вакансий. Порядка 400 инвайтингов.

Четвёртый этап – постинг опять по всем 144 ресурсам и далее поднятие на 19, по циклу.

Полное ТЗ, фотографии для вакансий, тексты приглашений, вакансии, а также доступы на 10 порталов (учётки) я предоставлю тому, кто понимает объём работы, пред-ТЗ и готов его полноценно отработать, не пропадая больше, чем на сутки из работы.

Оплата на первом этапе – посуточная, исходя из выполненного объёма по постингу, пробитым вакансиям (доступным по ссылке в отчёте). Далее – по согласованию.

Стоимость одного постинга до 7 рублей.

Стоимость отправки приглашения по ТЗ – до 2 рублей.

Совокупный бюджет мероприятий до 7000 рублей.

В тендере указывайте стоимость 1 постинга, 1 инвайтинга, а так же дополнительных работ, которые смогут привлечь звонки от соискателей, что мне и требуется.

Заполните все параметры в ответе на тендер!

Прочитайте ТЗ, поймите его перед ответом.

Дополнительно оплачу любой креатив (расширение порталов для постинга, оплата премиум-размещения на результативном портале и т.п.), важен результат – звонки и посещения офиса соискателями.