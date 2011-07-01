Правка контента

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Оплата по договоренности. Позиций тысячи, будет выбрано несколько исполнителей, каждый в свой раздел, таким образом работа не будет пересекаться. Оплата поэтапная за каждые 100 позиций товара.