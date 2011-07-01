Правка контента

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки332 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приличный объем работы, долгосрочное сотрудничество: по правке контента: загрузка фото более лучшего размера, форматирование шрифта, правка заголовков, подгрузка инструкций в товары.

Все, что касаемо повышения продаж на сайте посредством улучшения контента на сайте.

Система управления - самописка, визуальный редактор присутствует.

Оплата по договоренности. Позиций тысячи, будет выбрано несколько исполнителей, каждый в свой раздел, таким образом работа не будет пересекаться. Оплата поэтапная за каждые 100 позиций товара.

12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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