Наполнение товарами Интернет-магазина

Приветствую. Необходимо сделать качественную подборку картинок (найти картинки в интернете). Профилирующая тематика - биржа форекс / финансовые рынки. Поскольку качественных картинок по данной тематике не так много, то подойдут также любые смежные финансовые тематики, например - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить интернет магазин... Вот его временный адрес:
http://4cars.webasyst.net/shop/
Наполнить нужно два раздела:
1. Подкрылки. Пример http://4cars.webasyst.net/shop/product/podkrylok-levyj-zadnij-na-opel-astra-g-1998-/
2. Защита двигателя. Пример http://4cars.webasyst.net/shop/product/zashita-dvigatelja-na-opel-astra-g-1998-/
Необходимо:
1. Каждый товар добавляется в две категории, артикул.
2. Одна картинка (берем с сайта http://florimex.pl/)
3. Вставляем название, цену, короткое описание 1 предложение, длиное описание 2 предложения, тэги, заголовок, ключевые слова, описание, урл латинницей (везде будут одинаковые, меняться будет только за счет названия)
Обьем:
Все позиции отсюда http://florimex.pl/
+ ближайшие 2-3 дня этот объем удвоится...
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