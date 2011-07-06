Наполнить сайт однотипным контентом

Добрый день. Требуется наполнить информационный ресурс контентом. Часть информации в проекте уже есть, но её нужно проверить, отредактировать. Необходимо заполнить такие разделы как - ветеринарные клиники Украины (описание, услуги, прайс-лист, контакты) - питомники Украины (описание, породы, фотографии, контакты) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт для размещения объявлений. Необходимо с других сайтов взять существующие объявления и наполнить целевой.
Полей в форме порядка 10-15.
Необходимо завести около 100 записей.
Детали - при личной переписке.
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