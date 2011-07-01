Заполнить портал контентом

Добрый день.

Требуется наполнить информационный ресурс контентом.

Часть информации в проекте уже есть, но её нужно проверить, отредактировать.

Необходимо заполнить такие разделы как

- ветеринарные клиники Украины (описание, услуги, прайс-лист, контакты)

- питомники Украины (описание, породы, фотографии, контакты)

- выставки (тематика: животные) в Укриане (описание, контакты, фотографии)

Всю информацию нужно находить самостоятельно и брать из открытых источников.

Система управления - административная панель Django.

В заявке прошу указывать: сколько часов готовы уделять проекту.

Ищется исполнитель из Украины. Оплата - поэтапная, качество должно быть высокое, иначе работа не будет принята.